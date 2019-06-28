28 Haziran 2019 16:54 | Cuma
Iğdır'da 4 bin paket kaçak tütün çubuğu ele geçirildi
Iğdır'da, yasal olmayan yollarla yurda sokulan ve elektronik sigarada kullanılan 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, 14 Kasım Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda yurda kaçak sokulan 4 bin paket tütün çubuğu bulundu.
El konulan piyasa değeri 100 bin lira olan yoğunlaştırılmış tütün çubuklarının buharlaştırıcı elektronik sigaraya takılarak ateşleme olmaksızın kullanıldığı belirtildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA
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