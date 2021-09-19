İETT aracında bir yeni skandal daha!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İETT araçlarında her gün meydana gelen büyük skandallara rağmen herhangi bir tedbir almaması sürücüler ve halktan büyük tepki alıyor. Son olarak şehir içi yolcu otobüsünün seyir halinde iki tekerleği yerinden fırladı.

O anları kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi. Kayıtta otobüsün cadde ortasında durduğu, vatandaşların tekerlekleri yoldan topladığı görülüyor.