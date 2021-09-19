İETT aracında bir yeni skandal daha!

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19 Eylül 2021 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 09:15:00

İETT'nin tekeri çıktı

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İETT'nin bakımsız otobüs ve metrobüsleri İstanbulluları bezdirdi. Arıza yapan araçları itip kurtarmak vatandaşa düştü. Son olarak bir İETT otobüsünün tekerlekleri yerinden çıktı. Yolda kalan aracın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İETT araçlarında her gün meydana gelen büyük skandallara rağmen herhangi bir tedbir almaması sürücüler ve halktan büyük tepki alıyor. Son olarak şehir içi yolcu otobüsünün seyir halinde iki tekerleği yerinden fırladı.

O anları kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi. Kayıtta otobüsün cadde ortasında durduğu, vatandaşların tekerlekleri yoldan topladığı görülüyor.

Etiketler : Ekrem İmamoğlu İETT araçları İBB
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