İdlib'den acı haber: 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir."