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11 Eylül 2021 Cumartesi 11:40:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 11:40:00

İdlib'den acı haber: 2 asker şehit

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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir."

Etiketler : milli savunma bakanlığı idlib şehit
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