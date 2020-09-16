İdlib'de gözlem noktamıza alçak saldırı!
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada gerginliği azaltma bölgesinde bulunan üssümüze katil Esed rejimi tarafından saldırı gerçekleştirildiği, saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına Esed rejimi tarafından sivil görünümlü bazı grupların yaklaşıldığı ve 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunulduğu duyuruldu.
DAĞITILDILAR
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı grupların yaklaşıldığı belirtildi.
7 numaralı gözlem noktasına saldırıldığını belirten Bakanlık, alınan tedbirler sonrasında grupların dağıtıldığını açıkladı.
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