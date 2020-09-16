İdlib'de gözlem noktamıza alçak saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına Esed rejimi tarafından sivil görünümlü bazı grupların yaklaşıldığı ve 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunulduğu duyuruldu.



DAĞITILDILAR

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı grupların yaklaşıldığı belirtildi.

7 numaralı gözlem noktasına saldırıldığını belirten Bakanlık, alınan tedbirler sonrasında grupların dağıtıldığını açıkladı.