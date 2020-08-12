İdlib'de 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Kaynak: DHA
MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." denildi.
According to the Turkey-Russian Federation Agreement/Protocol; 24th TUR-RF Combined Land Patrol on M-4 Highway in Idlib, comprising the entire route between Trumbah and Ayn Al Havr, was conducted with the participation of land and air elements. https://t.co/3oqbM4i1U1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
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