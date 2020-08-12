  • BIST
    1114.46
  • Dolar
    7,2964
  • Euro
    8,6054
  • Altın
    454,2130
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İskoçya'da şiddetli yağışlar trenin raydan çıkmasına neden oldu
Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi! Piri Reis, Karadeniz'de gaz hidrat kaynaklarını araştıracak
Ayasofya Camii bugün de ziyaretçi akınına uğradı
İstanbul Havalimanı, dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu
Sevilen dizi Çukur'un Cumali'si Necip Memili, kızının fotoğrafını ilk kez paylaştı
Bursa'da araba fiyatına satılık tay bakıcısını tepti!
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'ın aracına kepçe çarptı
KARDEMİR'e yeni genel müdür!
Tekirdağ'da cami kapısına asılan çanta, namaz kılmaya gelen vatandaşları korkuttu
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan ve Doğu Akdeniz mesajı
Korkulan oldu, Van Gölü canavarı geri geldi... Görenler açıkladı: Sırtı zikzaklı, uzunluğu 20 metre
Eskişehir'de görenlerin yüreklerini ağza getiren tehlikeli yolculuk!
Antalya Valisi Ersin Yazıcı: Antalya'ya iki günde yaklaşık 40 bin Rus turist geldi
Yunanistan'da kriz kapıda! Eski Savunma Bakanından itiraf : Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini ...
Yemen'de 10 milyon insan açlıkla karşı karşıya
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 23 bin denetim ve rehberlik çalışması yapıldı
İngiltere 11 yıl sonra resesyona girdi
İdlib'de 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Beşiktaş Atiba ile anlaştı! Sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Araç muayene süreleri uzatıldı! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu!
Bilecik'te orman yangını: 1,5 hektarlık alan zarar gördü
Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti
İspanyol devi Barcelona'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:20:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:29:00

İdlib'de 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Kaynak: DHA

ABONE OL

MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER