İdlib'de 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." denildi.

According to the Turkey-Russian Federation Agreement/Protocol; 24th TUR-RF Combined Land Patrol on M-4 Highway in Idlib, comprising the entire route between Trumbah and Ayn Al Havr, was conducted with the participation of land and air elements. https://t.co/3oqbM4i1U1