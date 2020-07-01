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01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:16:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:16:00

İdlib'de 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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