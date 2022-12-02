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02 Aralık 2022 Cuma 13:40:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 13:40:00

İcra yoluyla çocuk teslimine son veren özel merkez sayısı 242'ye ulaştı

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığı, velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapıldığı çocuk görüşme merkezi sayısını 242'ye çıkardı.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle ilk olarak 11 ilde çocuk görüşme merkezi kuruldu.

Bu kapsamda, tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama, 4 Nisan'dan itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik talimatı üzerine il ve ilçelerde merkezlerin kurulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda çocuk görüşme merkezlerinin bulunduğu il sayısı 47, ilçe sayısı ise 195'e yükseltildi. Böylece bugüne kadar 242 çocuk görüşme merkezi kullanıma sunuldu.

MERKEZLER ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILACAK

Çocuk görüşme merkezlerinde, 4 Nisan'dan bu yana 2 bin 988 çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemi yapıldı.

Merkezlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bu ay içerisinde aralarında İstanbul, Ankara, Ağrı ve Amasya'nın da bulunduğu 10 il ve 68 ilçede daha çocuk görüşme merkezini faaliyete geçirecek.

İstanbul'da ilk olarak İstanbul Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara'da ise Ankara Batı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanındaki yerde merkezler kullanıma sunulacak.

TESLİM İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ

Çocuk teslim işlemi, daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu.

Yeni düzenlemeyle çocuk görüşme merkezlerindeki işlemler, artık adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilirken, çocuk teslimine ilişkin işlemlerde harç ve masraf ya da başka herhangi bir ücret alınmıyor. Giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanıyor.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek rızaya dayalı gerçekleştiriliyor.

Etiketler : adalet bakanlığı çocuk görüşme merkezleri icra
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