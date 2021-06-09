İcra ve İflas Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi

İcra ve İflas Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.