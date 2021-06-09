09 Haziran 2021 Çarşamba 22:25:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 22:25:00
İcra ve İflas Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
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