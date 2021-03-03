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03 Mart 2021 Çarşamba 00:51:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 00:51:00

İçişleri'nden iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili yeni genelge

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İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede vaka sayılarına göre kısıtlamaların kaldırıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlendi.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgeye göre, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı genelge çalışma saatleri iş yerleri
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