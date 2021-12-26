İçişleri'nden İBB'ye 'özel teftiş'
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine konunun soruşturulması için "özel teftiş" başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilerle ilgili açıklama yayınladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler...— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 26, 2021
DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız ⬇️ pic.twitter.com/qxui8jTUxU
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."