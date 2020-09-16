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16 Eylül 2020 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 10:31:00

İçişleri'nden flaş koronavirüs açıklaması

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İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos tarihi itibariyle koronavirüs tedbirlerine uymadığını tespit ettiği 9 bin 974 kişiye idari para cezası uygularken 178 işletmenin de faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada il/ilçe salgın denetim merkezlerince faaliyete başladıkları 22 Ağustos 2020 tarihinden bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler için belirlenen kuralların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri sonucunda bu güne kadar; 20.094 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı, belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan 1. ihlal kapsamında 40.891 kişi/işletmenin uyarıldığı, 2. ihlal kapsamında 9.974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallar ile alınan tedbirlerin tek elden etkin, yaygın ve sürekli şekilde denetlenmesinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığının 20.08.2020 tarihli genelgesi doğrultusunda tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturularak faaliyete geçirilen "il/ilçe salgın denetim merkezleri (isdem)" 7/24 esasına uygun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Her bir işkolu için uzmanlık bilgisine uygun şekilde oluşturulan "işyeri denetim ekipleri" ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan "mahalle denetim ekiplerinin" sevk ve idaresini sağlayan il/ilçe salgın denetim merkezlerinin en üst düzey teknolojik imkanlar kullanılarak yönetilmesi için İçişleri Bakanlığınca "İSDEM yazılımı" geliştirilmiş ve Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar (HES)", "filyasyon ve izolasyon takip sistemi (FİTAS)" yazılımlarıyla entegrasyon sağlanmıştır.

Bu kapsamda il/ilçe salgın denetim merkezlerince faaliyete başladıkları 22 ağustos 2020 tarihinden bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler için belirlenen kuralların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri sonucunda bu güne kadar;

•3.261.120'si valilik/kaymakamlıklarca re'sen uygulanan denetim gerçekleştirilmiş,

•HAYAT EVE SIĞAR (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116.291 ihbar/şikayetin % 96,5'i olan 112.216'sı kontrol edilmiş,

•Toplamda ise (re'sen+ihbar/şikayet üzerine) 3.373.336 denetim faaliyeti uygulanmıştır.

Bu denetimler sonucunda;

20.094 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı,

Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan;

- 1. ihlal kapsamında 40.891 kişi/işletmenin uyarıldığı,

- 2. ihlal kapsamında 9.974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı,

- 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu tespit edilmiştir.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yürütülebilmesi ve başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere çok yoğun efor sarfeden kamu personelimizin yükünün hafifletilebilmesi için tüm vatandaşlarımız ile işletme sahiplerinin; sağlık bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan tedbirlere/belirlenen kurallara uyulmasının sağlanması son derece önem taşımaktadır.

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