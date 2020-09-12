12 Eylül 2020 Cumartesi 14:29:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 14:35:00
İçişleri'nden 81 ile yeni koronavirüs genelgesi: HES kodu olmayana bilet satışı yapılmayacak
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan biletleme yapmaması uyarısında bulundu
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca HES kodu olmadan internet, telefon veya yüz yüze bilet satışı kesinlikle yapılmayacak.
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