20 Temmuz 2023 Perşembe 21:16:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 21:16:00
İçişleri duyurdu: FETÖ'nün sözde İstanbul bölge imamı yakalandı
İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul bölge imamının yakalandığını açıkladı.
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge İmamı" olarak faaliyette bulunan M.G. yakalandı.
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