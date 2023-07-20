VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macaristan'da Eski Bakan Çavuşoğlu'na "Yıldızlı Liyakat Nişanı" verildi
İçişleri duyurdu: FETÖ'nün sözde İstanbul bölge imamı yakalandı
Bakan Işıkhan, G20 Toplantısı'nda üye ülke bakanlarıyla görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin vazgeçilmez bir kalesidir
Başkan Erdoğan: Bizi bağrına basan Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum
Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini açıkladı
20 Temmuz 2023 Perşembe 21:16:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 21:16:00

İçişleri duyurdu: FETÖ'nün sözde İstanbul bölge imamı yakalandı

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul bölge imamının yakalandığını açıkladı.

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge İmamı" olarak faaliyette bulunan M.G. yakalandı.

Etiketler : İçişleri bakanlığı FETÖ FETÖ imamı
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku
15 yıl sonra sahnede

15 yıl sonra sahnede
Çalışmazsam paslanırım

Çalışmazsam paslanırım
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
Arda'yla Real Madrid idmanında

Arda'yla Real Madrid idmanında
Hayatımın en gergin anıydı

Hayatımın en gergin anıydı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX