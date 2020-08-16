İçişleri duyurdu: 5 terörist Şırnak'ta teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan son dakika açıklamasında terör örgüt mensubu 5 bölücü terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi
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