  • BIST
    1279.22
  • Dolar
    7,8120
  • Euro
    9,2086
  • Altın
    468,3030
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
Başkan Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19'a yakalanabilir
Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
Dünyada vaka sayısı 52 milyonu geçti
ABD başkanlığına seçilen Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler gündeme geldi
Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı
Avrupa basınından flaş yorum! Yarının dünyasını şekillendiriyorlar
Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Bugün burçları neler bekliyor? 12 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Doğu Akdeniz'de büyük çekişmenin perde arkası aralandı
Yılmaz Özdil'e 5 ay hapis cezası verildi
Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 472,00 liradan tamamladı
Ekonomistlerden 'yeni dönem' yorumu
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından altın ve dolarda sert düşüş
Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye
Milli gururumuza ABD'li dergiden müthiş övgü
“Yarınlarımız çok daha güzel olacak”
Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
"Tayyip Erdoğan, masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez, bunu geçin"
Kanuni 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de sondaja başlayacak
Başkan Erdoğan: Yine çuvalladılar
"Bu tek kelimeyle kepazeliktir"
11 Kasım 2020 Çarşamba 21:10:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 21:14:00

Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Türkiye genelinde tüm illerde yoğunluğun fazla olduğu meydanlarda, caddelerde ve otobüs duraklarında sigara içmek yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri”konulu ek genelge gönderdi. bYarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

Genelgede, Türkiye’de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:

- Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.

- Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.

‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart

‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart
Elimden gelen yardımı yaptım

Elimden gelen yardımı yaptım
Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti

Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu açıkladı: Bir erkeğe ihtiyacım yok

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu açıkladı: Bir erkeğe ihtiyacım yok
Yeter artık bu kadar eğlence

Yeter artık bu kadar eğlence
Erkekler bakıma değil işe gitsin

Erkekler bakıma değil işe gitsin
Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey

Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den duyarlı hareket... SMA hastası için alışveriş yaptı
Bebek heyecanı

Bebek heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER