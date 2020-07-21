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21 Temmuz 2020 Salı 12:24:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 12:49:00

İçişleri Bakanlığı duyurdu... Kafe ve restoranlar için yeni genelge

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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, “Lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerlerinin çalışma saatleri” hakkında genelge gönderdi. Genelgeye göre, 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Bu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek. Genelgede, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü ifade edildi. Bu çerçevede, daha önce illere gönderilen genelge ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta/restoran/kafe/kıraathane ve benzeri iş yerlerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet verebilecekleri talimatlandırıldığı, söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24.00’e uzatıldığı anımsatıldı. Yine illere gönderilen genelge ile marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför ve benzeri iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldığı hatırlatıldı.

Genelgede, gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği ifade edildi.

Valilikler ve kaymakamlıklarca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınacak.

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