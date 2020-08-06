  • BIST
    1091.8
  • Dolar
    7,0760
  • Euro
    8,4630
  • Altın
    466,6560
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti!
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona dayandı
Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı, HDP'den de feminist gruplardan da ses yok
Hindistan'da Kovid-19 hastanesinde yangın: 8 öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
"Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme' kararlılığımızın nişanesi olmalı"
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar
Konya İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19'la ilgili iddialara yönelik açıklama
Kovid-19 karantinasında kadınlar erkeklerin 4 katı ücretsiz iş yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt
Beyrut'taki faciayla ilgili korkunç şüphe
Alman devi batıyor!
Bölgesel yasaklar geliyor!
Skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Bir aşiret PKK'ya direniyor! Orayı ele geçirdiler
KKTC Başbakanı Tatar Duyurdu: Başkan Erdoğan talimat verdi
Gannuşi'den çarpıcı çıkış: Tunus'taki demokrasi ve özgürlük bazı Arap ülkelerini endişelendiriyor
Başkan Erdoğan 'Bu bizim Mete' demişti: Yeni görevi belli oldu
TSK'da görev yerleri belli oldu
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini 22 milyar TL'ye yükseltti
Mobilya sektörü temmuzda 347 milyon dolarlık ihracat yaptı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Bize karşı yapılan utanç verici bir şeydi
Manchester United ve Inter adını çeyrek finale yazdırdı
Göksel Gümüşdağ: Havai fişeklerin görüntüleri alındı, UEFA'ya bildireceğiz
06 Ağustos 2020 Perşembe 08:56:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 08:56:00

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt

ABONE OL

Sosyal medyada hızla yayılan 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönünde sosyal medyada dolaşıma sokulan genelgenin sahte olduğunu açıkladı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı yönünde Twitter'da yer alan genelge, uzun süre sosyal medyada gündem oldu.

Genelgede, "07.08.2020 tarihi saat 24.00 ile 09.08.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır" ifadeleri yer aldı. Söz konusu iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

"SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİN"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER