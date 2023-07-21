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21 Temmuz 2023 Cuma 11:17:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 11:17:00

İçişleri Bakanlığından PKK'nın sözde kurucularından Kaytan'ın kardeşinin yakalandığı operasyona ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan,örgütün sözde kurucularından Kaytan'ın kardeşi Kandemir'in yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, dün Konya'da terör örgütü PKK/KCK'nın finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele birimleri ve MASAK raporları incelemelerinde örgüt ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen Güllüşan Kandemir ve D.İ gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan şüpheliler A.K ve H.Ö. hakkında arama kaydı çıkarıldı.

PKK'nın sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın ve örgütte sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olan Kandemir'in, örgütün sözde dış koordinasyon sorumlusu olarak Türkiye'deki cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları onlara ilettiği belirlendi.

Etiketler : içişleri bakanlığı pkk konya
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