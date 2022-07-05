İçişleri Bakanlığı'ndan 'Nefes' operasyonu: 208 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde KOM Daire Başkanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlemişti.

"Nefes" operasyonunun başladığını duyuran Bakan Soylu, "Tütün mamulü, makaron kaçakçılığı yapan suç gruplarına operasyon yapıldı. 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" sözlerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından hakkında gözaltı kararı bulunan 214 şüpheliden 208'i yakalandı. 6 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

57 MİLYON BOŞ MAKARON VE 62 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

7 ildeki 615 adreste yapılan aramalarda, 57 milyon 632 bin 160 adet boş makaron, 2 milyon 118 bin 577 adet doldurulmuş makaron, 3 bin 500 kilogram kaçak tütün mamulü, 62 bin 485 paket kaçak sigara, 1231 adet kaçak puro/sigarillo, 600 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 3 bin 999 adet sahte bandrol, 28 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.