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04 Ocak 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 17:00:00

İçişleri Bakanlığından "İBB" açıklaması

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 2021 yılı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişe yönelik 5 mülkiye müfettişinin yanı sıra Hazine ve Maliye müfettişi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanı ve ticaret müfettişi olmak üzere 8 kişilik bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 2021'de tüm terör örgütlerden 1140 kişinin etkisiz hale getirildiğini ve bunların 84'ünün sözde üst düzey terörist olduğunu bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "2021 Yılı Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İBB'DEKİ TEFTİŞE YÖNELİK İDDİALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişe yönelik raporun hazırlanması ile müfettişlerin AK Parti'ye üye olduğu ve milletvekili adayı olan isimlerin görevlendirildiği iddiasıyla ilgili soru üzerine Çataklı, "Henüz rapor tamamlanmadı." dedi.

Çataklı, teftişle ilgili 5 mülkiye müfettişinin yanı sıra Hazine ve Maliye müfettişi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanı ve ticaret müfettişi olmak üzere 8 kişilik bir heyetin görevlendirildiğini bildirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunların tabii olağan yetkileri çerçevesinde bilirkişi görevlendirme yetkileri de var. Dolayısıyla görevlendirilen bir arkadaşın adaylığıyla ilgili bir gündem var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8. Bu görevlendirilen arkadaş, daha önce de İBB'de soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş. Ayrıca Anayasal hakkı insanların, birçok kamu kurum, kuruluşlarında, insanlar seçim öncesi istifa ediyorlar, aday olurlar. Seçilirler veya seçilemezlerse dönerler. Teftiş kurulunda da bu var. Birçok siyasi partiden, hemen hemen her siyasi partiden aday olup dönen arkadaş var. Hatta Cumhuriyet Halk Partisinden olanlar da var. Dolayısıyla bunlar, olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan iddialar. Biz yaptıkları işlere bakarız, o işlerin sonuçlarına bakarız. O anlamda yapılan işlem hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var."

KILIÇDAROĞLU'NUN DİNLENME İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddialarına ilişkin soru üzerine Çataklı, şunları söyledi:

"Bunların ayrıntısını Sayın Kılıçdaroğlu versin. Çünkü kendisiyle ilgili daha önce de açıklamıştık. Açıklamamız doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kendisini oraya gidip bu iddialarını dile getirmeye ve ispatlamaya davet ediyoruz. Türkiye bir hukuk devleti. Herkes yasal olarak yaptığı işlemlerin, eylemlerinin, söylemlerinin sorumluluğunu taşımak zorunda. Ona da bir imkan vermiş olduk. Buyursun gidip orada izah etsin."

Etiketler : İsmail Çataklı İBB İÇİŞLERİ Kemal Kılıçdaroğlu
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