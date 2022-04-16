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16 Nisan 2022 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 15:15:00

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Huzur' operasyonu! Binlerce gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, "Huzur uygulamasında; 6.434 metruk bina, 11.073 umuma açık yer, 486 terminal ve 3.549 diğer yerler olmak üzere toplam 21.542 yer kontrol edildi. 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alındı, 1.629 düzensiz göçmen yakalandı" açıklaması yapıldı.

DHA'dan alınan habere göre, İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen uygulamada, 1629 düzensiz göçmen yakalandığını ve 4'ü yabancı uyruklu 28 organizatörün de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla dün Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle birlikte 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında yapıldı.

38 bin 181 personel ve 183 dedektör köpek ile 8 bin 399 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 1629 düzensiz göçmen yakalandı, 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör de gözaltına alındı. Ayrıca 45'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 817 aranan kişi tespit edildi, 1077'si yabancı uyruklu ve 63'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1140 kişiye idari yaptırım uygulandı. 13 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 21 mermi, 2 kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde 790 paket kaçak sigara ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı operasyon gözaltı
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