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01 Eylül 2020 Salı 09:01:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 09:27:00

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama... Yıldırım-8 Savur operasyonu başladı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin'de terör örgütlerine yönelik 122 timden oluşan bin 831 personelin katıldığı 'Yıldırım-8 Savur' operasyonunun başlatıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığ'naca Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasoynu başlatıld. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.831 personel görev aldı.

Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan ( bin 831) personel [(122) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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