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10 Ekim 2020 Cumartesi 16:39:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 17:54:00

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Turuncu listeye bir çizik daha

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İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin arananlar listesinde turuncu kategorideki Nurgül Duran isimli terörist olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 23-24 Eylül 2020'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin kimlik tespit çalışması tamamlandı.

PKK'lı teröristin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın koruması ve terörden aranan listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan "Yıldız" kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edildi.

Terörist Duran'ın, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde örgütün şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ilçede çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve bu eylemlerin talimatını verdiği de belirlendi.

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