01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:41:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:41:00
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 9 yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: "Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu."
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