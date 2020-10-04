İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 1 terörist ölü ele geçirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Diyarbakır'da 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir.' dedi.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan Yıldırım-7 operasyonu hakkında yapılan açıklamada, “Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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