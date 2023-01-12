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12 Ocak 2023 Perşembe 18:25:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 18:25:00

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı'ndan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Sayın Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657'ye tabi devlet memuru değildir." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özel'in kamuoyunun gündemini meşgul ettiği "hezeyan dolu" açıklamasının tüm kamuoyu gibi ibretle izlendiği belirtildi.

"Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil, konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir." ifadesi kullanılan açıklamada, "sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Emin Şen'in, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657'ye tabi devlet memuru olmadığı" bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir. Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Sayın Emin Şen, Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur. Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir."

Etiketler : fetö İçişleri Bakanlığı chp emniyet
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