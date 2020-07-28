İçişleri Bakanlığından 50 bin Uygur Türkü'nün Çin'e gönderileceği iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de bulunan 50 bin Uygur Türkü'nün Çin'e gönderileceği iddialarını yalanladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır."
Şimdiye kadar gönderilenlerin vebalı ...?https://t.co/3S1XT52PvE— Marki (@Gurbetci_Uygur) July 28, 2020
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