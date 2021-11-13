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13 Kasım 2021 Cumartesi 07:57:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 07:58:00

İçişleri Bakanlığına 15 uzman yardımcısı ve 10 dernekler denetçi yardımcısı alınacak

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan kadrolar için 15 uzman yardımcısı ve 10 dernekler denetçi yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar, her iki sözlü sınav için başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapacak.

Başvurular, dernekler denetçi yardımcılığı için 22 Kasım saat 09.30'da başlayıp 26 Kasım saat 17.30'da, uzman yardımcılığı için 24 Kasım saat 09.30'da başlayıp 29 Kasım saat 17.30'da sona erecek.

Uzman yardımcılığı kadrosuna alınacak personeli belirlemek için sözlü sınav 16 ve 17 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Adaylarda aranan şartlardan bazıları şöyle:

"Bakanlıkça talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak. Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış bulunan ve Bakanlıkça istenen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak."

Dernekler denetçi yardımcısı olarak istihdam edilecek personel de 23 ve 24 Aralık'ta Ankara'da sözlü sınavla belirlenecek. Sınava katılma şartları şöyle:

"En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak. Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 'Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23' puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla 4 katı aday arasına girmek."

Etiketler : içişleri bakanlığı uzman yardımcısı denetçi yardımcısı resmi gazete
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