Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesi'nde araştırma-ön inceleme başlatılmıştır" denildi.
02 Aralık 2022 Cuma 14:43:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 14:43:00
CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin LGBT için özel merkez kurdu iddiası! İçişleri Bakanlığı hareketi geçti
İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi hakkında, LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığı haberlerinin basında yer alması üzerine inceleme başlattı.
- Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
- MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
- Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
- Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
- İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor
- HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı!