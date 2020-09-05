İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 38 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: IHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir.'
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.
Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
AĞUSTOSTA 81 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
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