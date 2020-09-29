İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 5'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, devam eden Yıldırım-11 Operasyonu'nda Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 5'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında, Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Devam eden operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü ele geçirilen toplam terörist sayısı 5'e yükselmiştir." ifadesine yer verildi.
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- İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 5'e yükseldi
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