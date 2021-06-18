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İçişleri Bakanlığı: Yeşil kategoride aranan PKK/KCK mensubu teslim oldu
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18 Haziran 2021 Cuma 10:59:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 10:59:00

İçişleri Bakanlığı: Yeşil kategoride aranan PKK/KCK mensubu teslim oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK'dan kaçan "Erdal Uğur" kod adlı Özgür Abik'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2009'da terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren teröristin son olarak örgütün sözde Gap Riha alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Etiketler : PKK/KCK Erdal Uğur Özgür Abik MARDİN
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