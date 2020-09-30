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30 Eylül 2020 Çarşamba 16:50:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 17:09:00

İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın, kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanlığı'nca, yarın ülke genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Covid-19 tedbirleri denetimi' konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması ile vali ve kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede büyük önem taşıdığı ifade edildi. Farklı tarihlerde illere gönderilen genelgelerle, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması hususunda valiliklerin talimatlandırıldığı anımsatıldı.

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERİ KAPSAYACAK

Bu kapsamda, yarın tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetim gerçekleştirilecek. Bu denetimlerin vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikâh merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber, kuaför, ve güzellik merkezleri, internet kafe ve salonlar ile elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları, lunapark ve tematik parklar ile bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

HES KODUNA DİKKAT EDİLECEK

Ayrıca, denetimlerin vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulundukları ana caddeler, alışveriş yerleri, park ve bahçeler, otogarlar gibi kalabalık yerlerde yoğunlaştırılması, gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi daha önceki genelgeler çerçevesinde faaliyetlerine izin verilmeyen iş yerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 24.00'ten sonra müzik yayını yapılıp yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı hususlarına ağırlık verilecek.

DENETİMİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ EN ÜST SEVİYEDE TUTULACAK

Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak belirlenecek. Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara ve önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise il ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.

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