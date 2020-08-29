Türkiye genelinde büyük uygulama... Çeşitli suçlardan aranan bin 281 kişi yakalandı

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29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:39:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:40:00

İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda metruk binalar, alışveriş merkezleri, fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, internet cafeler, eğlence mekanları kontrol edildi.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda metruk binalar, alışveriş merkezleri, fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, internet cafeler, eğlence mekanları kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı.

Uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar, vatandaşların yoğun bulunduğu, alışveriş merkezleri, fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları ve çevreleri ile buralara açılan yollarda düzenlendi.

Ayrıca toplu taşıma yapılan gar-istasyon, iskele-liman, otogar-terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreleri de kontrol edildi.

63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeği ile 6 bin 923 noktada gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 281 kişi yakalandı, 2’si çocuk 24 kayıp kişi bulundu. Ayrıca bin 488 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 336 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamada 186 bin 303 araç kontrol edilirken, 29 bin 878 araca işlem yapıldı, 118 aranan araç tespit edildi, 784 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 5 bin 406 metruk bina, 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlenirken, 146 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 1 iş yeri kapatıldı.

Kontrollerde ayrıca 45 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, 704 adet mermi, 8 kesici/delici alet, 22.675 gram esrar, 49,8 gram eroin, 14 gram kokain, 653,1 gram bonzai, 3 bin gram metanfetamin, bin 382 kök kenevir bitkisi, 107 adet captagon, 942 adet ecstasy, 312 adet sentetik ecza, 13 bin adet makaron, 696 paket kaçak sigara, 13.750 gram kaçak tütün, bin 153 litre kaçak-sahte içki, 4 adet tarihi eser ve 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.

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