İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurmuştu... Peki Bingöl Karacehennem nerede? Yıldırım-6 Operasyonu tam olarak nerede başlatıldı?

İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurmuştu... Peki Bingöl Karacehennem nerede? Yıldırım-6 Operasyonu tam olarak nerede başlatıldı?

İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon ile bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlandığı açıklandı. Peki, Bingöl Karacehennem Ormanları nerede?



Bingöl Karacehennem gündemdeki konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığınca, Bingöl'de 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldığı duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

BİNGÖL KARACEHENNEM ORMANLARI NEREDE?

Karacehennem Ormanları, Bingöl ili Karlıova ilçesinde yer alıyor.

YILDIRIM-6 KARACEHENNEM OPERASYONU HAKKINDA

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından 47 operasyonel timdeki 700 personelin görev yaptığı belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 31 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğü ifade edildi.