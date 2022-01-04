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İçişleri Bakanlığı, PKK'nın dağlardaki terörist sayısını açıkladı
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04 Ocak 2022 Salı 12:06:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 12:07:00

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın dağlardaki terörist sayısını açıkladı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'nın dağlardaki terörist sayısı 156'nın altına düşmüştür

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı:

2021 yılı tüm terör örgütleri için hüsran yılı olmuştur. Şimdiden söyleyeyim, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri, 2022 yılında 2021'i mumla arayacaklardır. Hiçbir taş, hiçbir mağara kovuğu, hiçbir hücre kendilerini kurtaramayacaktır.

FETÖ, 15 Temmuz'da kalkıştı ama başaramadi. Hapishanedeki üyelerini veya sağda solda kalmış birkaç sempatizanı hala boş hayallerle avutuyorlar ama tablo ortada. Fırsatını bulan, bir alttakinin üstüne basıp kaçmaya çalışıyor.

2021 yılında; kırsalda 504'ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır. Yılın tamamında tüm örgütlerden 1.140 terörist; etkisiz hale getirilmiştir.

Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84'ü, sözde üst düzey terörist olup, bunların 11'i kırmızı, 2'si mavi, 5'i yeşil, 24'ü turuncu, 35'i de gri listedeki teröristlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809'u pkk/kck, 320'si deaş/htş, 11'i sol terör örgütü mensubudur.

Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Katılım sayısı ise 51 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yani örgüte katılımın 4 katının ikna ederek dağdan indirdik. Yıl sonu itibariyle örgütün yurt içi terörist sayısı 156'nin altına inmiştir.

(İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma ile ilgili olarak) 8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Bunlar olayın ciddiyeti ile bağdaşmayan olaylar. Yapılan işlemler hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var

Etiketler : İsmail Çataklı FETÖ PKK
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