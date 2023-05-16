İçişleri Bakanlığı: Şehit sayısın 3'e çıktı

16 Mayıs 2023 Salı 14:20:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 14:20:00
İçişleri Bakanlığı, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı
Kaynak: IHA
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'taki operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, "(Şırnak'ta) Operasyon kapsamında ağır yaralı Jandarma personelimiz şehit olmuş, şehit sayımız 3'e yükselmiştir." açıklamasında bulundu.
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