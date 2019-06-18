İçişleri Bakanlığı: Öldürülen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi
İçişleri Bakanlığı: "Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi."
İçişleri Bakanlığından şu açıklama yapıldı:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen ”Şehit J.Onb. Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu’nda” etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon TL ödülle Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut olduğu tespit edilmiştir.
Kırmızı listedeki terörist Şerif Yakut etkisiz hale getirildi
Söz konusu teröristin; son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir."
Ayrıntılar az sonra..
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- İçişleri Bakanlığı: Öldürülen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi
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