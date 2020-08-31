31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:48:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:52:00
İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan TSK'dan ihraç edildi
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanlığı, Musa Orhan'ın 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi." dedi
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