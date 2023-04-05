İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 80 teröristin etkisiz hale getirildi

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05 Nisan 2023 Çarşamba 10:09:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 10:09:00

İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 10 bin 802 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı, mart ayında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 1'i büyük, 36'sı orta çaplı toplam 10 bin 802 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, mart ayında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 1'i büyük, 36'sı orta çaplı toplam 10 bin 802 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Etiketler : içişleri bakanlığı terör operasyonu terörist

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