İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist teslim oldu
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünden kaçışlar sürüyor, 1 terörist daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışların hızlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171'e yükseldi." bilgisi paylaşıldı
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