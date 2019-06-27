İçişleri Bakanlığı 'makas terörüne' göz açtırmıyor! 'Makas terörüne' göz açtırmıyor

  • Bist 100
    95.440
  • Dolar
    5,7885
  • Euro
    6,5955
  • Altın
    261,2470
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya açıklamıştı! S-400'lerde sıcak gelişme! Rusya açıklamıştı! S-400'lerde sıcak gelişme!
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
Son dakika.. Hindistan yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle Londra'ya acil iniş yaptı Son dakika.. Hindistan yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle Londra'ya acil iniş yaptı
Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı
Adana Demirspor, Suriyeli oyuncu Aosman'ı renklerine bağladı Adana Demirspor, Suriyeli oyuncu Aosman'ı renklerine bağladı
Katil Esed güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı Katil Esed güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı
Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor... Gramının fiyatı dudak çuklattı Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor... Gramının fiyatı dudak çuklattı
16 yaşındaki genç kızın sır intiharı 16 yaşındaki genç kızın sır intiharı
Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi
Çamerya Yurtseverler Derneği Başkanı Seyko: Çameryalıların Yunan rejiminden çektiği acıyı, dünyanın hiçbir toplumu çekmedi Çamerya Yurtseverler Derneği Başkanı Seyko: Çameryalıların Yunan rejiminden çektiği acıyı, dünyanın hiçbir toplumu çekmedi
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek
Kosova Vetevendosje Hareketi Lideri Kurti: Türkiye'den Arnavutluk ve Kosova için ortak bir politika talebimiz var Kosova Vetevendosje Hareketi Lideri Kurti: Türkiye'den Arnavutluk ve Kosova için ortak bir politika talebimiz var
İçişleri Bakanlığı 'makas terörüne' göz açtırmıyor! 'Makas terörüne' göz açtırmıyor İçişleri Bakanlığı 'makas terörüne' göz açtırmıyor! 'Makas terörüne' göz açtırmıyor
'Uslanmayan sürücü'nün aracı annesine teslim edildi 'Uslanmayan sürücü'nün aracı annesine teslim edildi
Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti
Jordan'ın Sevilla'ya transferi Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini artırdı Jordan'ın Sevilla'ya transferi Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini artırdı
Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay! Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay!
Başkan Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler Fotoğraf Sergisi"ni açacak Başkan Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler Fotoğraf Sergisi"ni açacak
Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti
Ege ve Akdeniz'deki "antik deniz yolu" ortaya çıktı Ege ve Akdeniz'deki "antik deniz yolu" ortaya çıktı
Mehmet Topal, ayrılığın ardından Fenerbahçe yönetimine ve taraftarlara sitem etti Mehmet Topal, ayrılığın ardından Fenerbahçe yönetimine ve taraftarlara sitem etti
Ahlat ilçesi "Sakin şehir" üyeliğinin kabul edilmesiyle turistlerin uğrak yeri oldu Ahlat ilçesi "Sakin şehir" üyeliğinin kabul edilmesiyle turistlerin uğrak yeri oldu
Geleneksel oyuncaklar Ali ustanın elinde hayat buluyor Geleneksel oyuncaklar Ali ustanın elinde hayat buluyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Haziran 2019 12:19 | Perşembe

İçişleri Bakanlığı 'makas terörüne' göz açtırmıyor! 'Makas terörüne' göz açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri; trafikte kurallara uymayanlara, trafiğin akışını bozanlara, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandalarına göz açtırmıyor. Trafik ekipleri özellikle trafikte makas ve dirift atarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan magandalara ceza yağdırdı. Bakanlık, 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 23 bin 776 adet “makas atma”, 2 bin 188 “drift atma” suçuna ceza işlem uyguladı. 

EN FAZLA CEZA İSTANBUL’DA 

Makas atma teröründe en fazla ceza alan il İstanbul oldu. İstanbul’da 10 bin 385 adet makas cezası verilirken, İstanbul’u sırasıyla şu iller takip etti. Ankara’da 2 bin 141 adet, İzmir’de bin 701 adet, Konya’da bin 97 adet, Antalya’da 835 adet, Bursa’da 842 adet, Denizli’de 600 adet, Adana’da 478 adet makas atmak suçundan cezai işlem uygulandı. Trafikte drift terörüne en fazla cezai işlem uygulanan yer ise 281 adet ceza ile Ankara oldu. Ankara’yı 254 adet ceza ile İstanbul, 194 adet ceza ile Antalya,134 adet ceza ile Konya takip etti. 
4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uygulandı 

Daha önce yapılan bir düzenleme ile polis araçları hariç, görev kağıdı bulunmayan çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edilmiş, konvoy haricinde çakar yakmakta yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı trafik ekipleri 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında bu düzenlemeye uymayan 4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uyguladı. 
Trafikte yaya önceliği kuralı ihlaline, 19 bin 240 adet cezai işlem uygulandı 

İçişleri Bakanlığı bu yılı, Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan etmiş, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganı ile kampanya başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında görevli bir kişi ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacaktı. Bakanlık bu kapsamda denetimlerini arttırdı. Trafik ekipleri, 2019 yılında 2918 sayılı Trafik Kanunun 74’üncü maddesi kapsamında, 19 bin 240 adet cezai işlem uyguladı. 

GEÇEN YILLARA GÖRE TRAFİK KAZALARINA BAĞLI CAN KAYIPLARI YÜZDE 36 AZALDI 

Bakanlık trafik ekiplerince bayram tatilleri başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu gün ve saatlerde alınan yoğun trafik tedbirleri ve yapılan sıkı denetimler ölümlü trafik kazası sayısını azalttı. Geçen yılın 1 Ocak- 17 Haziran dönemi ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında bin 120 olan ölümlü trafik kazası yüzde 30 azalışla 786’ya, bin 437 olan hayatını kaybeden sayısı yüzde 36 azalışla 926’ya, 79 bin 262 olan yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 13 azalışla 69 bin 224’e, 131 bin 303 olan yaralı sayısı ise yüzde 13 azalış ile 113 bin 594’e düştü. 

İHA

Merkel'i yine titreme tuttu
Polis ihbarı alınca TIR'ın önündeki tüm araçları uyardı! 30 km sürdü
Başkan Erdoğan'dan Japon gazetesine önemli açıklamalar: Kazanan Türk demokrasisi olmuştur
JÖAK'tan nefes kesen tatbikat
Başkan Aksar açıkladı: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek
Sultanbeyli’deki kavgada 1 genç böyle bıçaklandı
Emekli maaşını artırabilirsiniz! İşte emekli maaşını artırma yolu
Gorile benzeyen 'kaslı' karga sosyal medyayı karıştırdı
FETÖ'nün eğitim ağına BM darbesi
Brezilyalı yıldızla gizli temas, F.Bahçe 10 numarasını buldu
Rotayı çevirdiler! Türkiye'ye dolar akacak
Film gibi define kazısı! 3 gözaltı
Fatih ve Yavuz sondaj gemileri milli savaş gemilerimizin korumasında
Bitcoin'de 17 ayın zirvesi
Mısır'da büyük skandal! Milli takımdan kovuldu
Emre Aşık 'Allah'a annemi şikayet edeceğim' sözünü mahkemeye delil olarak sundu
Meteoroloji'den 27 Haziran için son dakika hava durumu uyarısı geldi! İstanbullular dikkat! Yağmur geliyor
Matrix'in yeni Neo'su
THY, şehidimiz Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismini koydu
Emekli maaşlarına intibak ayarı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ