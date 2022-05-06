"İtibarsızlaştırma operasyonu ile karşı karşıyayız"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor." dedi.

Çataklı, "Türkiye'de bulunan 5 milyon 500 bin yabancının tamamı sığınmacı değildir. 2017 yılından bu yana Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı hemen hemen aynıdır. " diye konuştu.