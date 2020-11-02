02 Kasım 2020 Pazartesi 21:06:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 21:09:00
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan PKK'lı sayısı 189'a yükseldi
İkna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK üyesi bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor
- İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan PKK'lı sayısı 189'a yükseldi
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