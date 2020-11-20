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20 Kasım 2020 Cuma 19:15:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 19:35:00

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 2 terörist teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışması sonucu, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışması sonucu, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Şimdiye kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 206'ya ulaştı" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 206’ya ulaştı.

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