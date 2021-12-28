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İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı
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28 Aralık 2021 Salı 15:48:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 15:48:00

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Eren Kış-13 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Kış-13 Gabar-Karageçit-İnceler Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde başlatılan operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 516 personel ile 43 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Şırnak Eren Kış-13 Gabar-Karageçit
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