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08 Aralık 2021 Çarşamba 09:54:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 10:30:00

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-12 operasyonu başladı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı: Van'da 'Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 450 personel görev aldı

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da "Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 450 personel ve 41 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

Etiketler : Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyon
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