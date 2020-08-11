İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Van-Çatak kırsalında düzenlenen Jandarma operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü ve 300 fişek ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
- İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere uyarı: Terör örgütü yüklü miktarda döviz bozdurabilir
- Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 34 kişi gözaltında
- MİT'in özel uçağı ASELSAN teknolojisiyle donatılacak
- İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
- FETÖ'nün Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Binası oldu