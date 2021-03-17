İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'dan kopuşlar sürüyor
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 içinde teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'dan kopuşlar sürüyor
- Bakan Akar NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı
- Saldırı hazırlığındaki teröristleri İHA tespit etti
- Artvin'de büyük yangın! 55 eve sıçradı
- Hapis cezası almıştı... HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
- İmamoğlu hakkında karar verildi