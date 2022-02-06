Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 545 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Mardin İlinde "EREN KIŞ-20 (MARDİN-ÖMERYAN) ŞEHİT JANDARMA ER HARUN KAHYA" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel[(41) operasyonel tim]görev alıyoruz

İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan EREN-KIŞ operasyonlarında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi. Operasyonlarda; 101 silah,[(2) 14,7 mm uçaksavar, (6) roketatar, (1) havan , (2) bombaatar, (6) makineli tüfek, (67) uzun namlulu silah, (3) keskin nişancı tüfeği, (3) lav, (8) tabanca, (3) av tüfeği], 172 adet el bombası, 56 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 518 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23.746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.