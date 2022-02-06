VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
"Tarihe geçecek" projede sona yaklaşıldı!
Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki
Başkanı Bahçeli'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki
Elon Musk Türkiye'yi seçti
Talimatı terörist elebaşı verdi! YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı
Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı!
13 yıl sonra bir ilk!
ABD'ye yerleşiyorlar
Hira 8 oldu
Çok yakışan bir çift
Burak arkadaşım ziyaretime gelebilir
Nice senelerimize
Arabesk gecesi
Hakaret etti, şiddet uyguladı
Boris Johnson ile Macron'dan kritik görüşme! Anlaştılar
Kıbrıs'ta Rumlar telaşlandı! Osmanlı tapusu paniği
HÜRKUŞ simülatöründe sevindiren gelişme!
Başkan Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapanlara soruşturma: Gözaltı var
Bölgede tansiyon yükseliyor!
Eski korumadan çarpıcı iddia: Kaddafi ölmedi!
Nefret ve öfke kustular
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Şubat
06 Şubat 2022 Pazar 11:25:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 12:05:00

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de Eren Kış-20 operasyonu başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Mardin'de başlatılan Eren Kış-20 Operasyonu'nda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 545 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Mardin İlinde "EREN KIŞ-20 (MARDİN-ÖMERYAN) ŞEHİT JANDARMA ER HARUN KAHYA" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel[(41) operasyonel tim]görev alıyoruz

İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan EREN-KIŞ operasyonlarında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi. Operasyonlarda; 101 silah,[(2) 14,7 mm uçaksavar, (6) roketatar, (1) havan , (2) bombaatar, (6) makineli tüfek, (67) uzun namlulu silah, (3) keskin nişancı tüfeği, (3) lav, (8) tabanca, (3) av tüfeği], 172 adet el bombası, 56 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 518 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23.746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etiketler : Mardin EREN-KIŞ operasyonları MARDİN-ÖMERYAN
Babam için kabul ettim

Babam için kabul ettim
Birkan'la romantik yemek yedik!

Birkan'la romantik yemek yedik!
Barbaroslar'ın Şahsenem'i

Barbaroslar'ın Şahsenem'i
62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor

62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor
Özür dileyip söz verdi

Özür dileyip söz verdi
Ağabeyini kaybetti

Ağabeyini kaybetti
Aracın hasarı giderildi

Aracın hasarı giderildi
Çekişmeli boşanıyorlar

Çekişmeli boşanıyorlar
Yapılan yanlışı unutmuyor

Yapılan yanlışı unutmuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER